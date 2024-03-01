Как ранее сообщалось, в Windows появится собственная технология масштабирования изображения – очередной аналог NVIDIA DLSS и AMD FSR, считалось на тот момент. В своём блоге Microsoft разъяснила, что же это такое, а это вообще не то, что все подумали.

Microsoft объявила о разработке нового универсального API под названием DirectSR, которое призвано существенно упростить процесс интеграции технологий суперразрешения (Super Resolution, SR) в видеоигры. DirectSR будет поддерживать все современные технологии, включая NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

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DirectSR позволит разработчикам игр быстро и легко добавлять поддержку суперразрешения без необходимости самостоятельной разработки кода для каждой технологии. Это не только ускорит процесс внедрения SR в игры, но и сделает его более эффективным, поскольку разработчикам не придется тратить время на создание отдельных модулей для каждой технологии суперразрешения.

Microsoft отметила, что DirectSR был создан в сотрудничестве с ведущими разработчиками графических процессоров, что гарантирует его высокую производительность и совместимость с широким спектром игровых платформ. Благодаря DirectSR разработчики игр смогут сосредоточиться на создании качественного контента, не отвлекаясь на технические детали.

Выход DirectSR ожидается в ближайшем будущем. Microsoft обещает, что данное API станет “недостающим звеном” для разработчиков, ожидающих возможности интегрировать технологии суперразрешения в свои проекты.