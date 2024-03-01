История конфликта между знаменитым рэпером Канье Уэстом и обувной компанией Adidas набирает новые обороты. После того как Adidas принял решение вернуть в продажу кроссовки собственной коллаборации с Уэстом – Yeezy, рэпер обвинил компанию в плагиате и неоплате авторских вознаграждений.

История конфликта между знаменитым рэпером Канье Уэстом и обувной компанией Adidas набирает новые обороты. После того как Adidas принял решение вернуть в продажу кроссовки собственной коллаборации с Уэстом – Yeezy, рэпер обвинил компанию в плагиате и неоплате авторских вознаграждений.

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Уэст заявил, что Adidas украл дизайн его кроссовок, благодаря которому он стал одним из самых успешных модельеров обуви. Также рэпер утверждает, что компания не выплатила ему все положенные роялти за использование его интеллектуальной собственности в коммерческих целях.

Adidas, в свою очередь, отрицает обвинения в плагиате, настаивая на том, что дизайн Yeezy был создан собственными силами компании. Тем не менее, после возвращения Yeezy в продажу, Уэст начал активно общаться с магазинами в социальной сети Instagram, рассказывая о своем конфликте с Adidas. Скриншоты своих диалогов с представителями магазинов Уэст публикует в своих историях, чтобы привлечь внимание общественности к своей точке зрения.

На данный момент Adidas и Уэст не пришли к соглашению, и конфликт продолжается.