Стало известно о том, что Тинькофф Банк, один из крупнейших и наиболее инновационных финансовых институтов России, рассматривает возможность переименования и ребрендинга.

Стало известно о том, что Тинькофф Банк, один из крупнейших и наиболее инновационных финансовых институтов России, рассматривает возможность переименования и ребрендинга. В базе Роспатента была обнаружена заявка на регистрацию нового логотипа и товарного знака, которые могут быть использованы при переходе на новую ступень развития.

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В заявке указан логотип, состоящий из буквы “Т” в довольно знакомых для Тинькофф Банка цветах - черном и желтом. Однако, этот логотип отличается от того, что представлен на официальном сайте банка.

По данным Роспатента, автором заявки является компания “Занита”, специализирующаяся на регистрации интеллектуальной собственности и имеющая опыт работы с крупными корпорациями. Это дает основания предполагать, что либо “Занита” регистрирует логотип по поручению Тинькофф Банка, либо использует его в своих интересах, и в этом случае ребрендинг может быть связан с другими компаниями или проектами.

Представители Тинькофф Банка и “Заниты” пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Однако, многие эксперты и аналитики считают, что смена названия и логотипа может быть связана с новыми стратегическими планами банка, направленными на расширение присутствия на рынке и укрепление позиций среди конкурентов

Если ребрендинг состоится, Тинькофф Банк станет Т-Банком, а его логотип будет представлять собой букву “Т”, выполненную в фирменной цветовой гамме.