GameScent, новый гаджет, который использует мощь искусственного интеллекта для создания соответствующего запаха в зависимости от того, что происходит в игре.

Устройство предлагает шесть различных ароматов, включая "Оружейный огонь", "Взрыв", "Гонка", "Шторм", "Лес" и "Чистый воздух".

Гаджет подключается к игровым платформам, таким как ПК, консоли и VR-гарнитуры, через HDMI или разъем 3,5 мм. Пользователи могут наслаждаться реалистичными запахами, которые соответствуют атмосфере игры.

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В будущем планируется выпуск дополнительных картриджей с ароматами "Спортивной арены", "Крови", "Океана" и "Свежескошенной травы".

GameScent стоит $180 и уже доступен для покупки. Это уникальный и интересный способ усилить погружение в игровой процесс и сделать его более захватывающим.