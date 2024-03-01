Изображения опубликовал инсайдер OnLeaks, основываясь на последних CAD-файлах модели. Дизайн не претерпит почти никаких изменений по сравнению с прошлой моделью.

Инсайдер OnLeaks представил высококачественные изображения грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 6. Основываясь на последних CAD-файлах, стало известно, что дизайн новинки будет очень близок к предыдущей модели.

На представленных изображениях можно увидеть, что Galaxy Z Flip 6 сохранит свой уникальный складной форм-фактор, а его внешний экран станет больше, чем у предшественника. Внутренний экран также подвергнется изменениям: он станет больше и тоньше.

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Стоит отметить, что на прошлой неделе OnLeaks уже публиковал рендеры другого складного смартфона от Samsung - Galaxy Z Fold 6. В этом случае изменения в дизайне были более существенными, включая новый внешний вид и увеличенный внутренний экран.

Ожидается, что официальный анонс новинок состоится в августе этого года.

После многих лет экспериментов и усовершенствований, Samsung, наконец, удалось создать складные смартфоны, которые стали популярными среди пользователей. Благодаря таким моделям, как Galaxy Z Flip и Z Fold, компания продолжает расширять границы возможного в области мобильных технологий.

