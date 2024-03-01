В рамках последней презентации, китайская компания Meizu представила свой новый флагманский смартфон - Meizu 21 Pro. После многочисленных слухов и спекуляций, компания наконец-то решила выпустить устройство

В рамках последней презентации, китайская компания Meizu представила свой новый флагманский смартфон - Meizu 21 Pro. После многочисленных слухов и спекуляций, компания наконец-то решила выпустить устройство, которое было первоначально отменено.

Meizu 21 Pro оснащен огромным 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением 3192x1368 пикселей и поддержкой переменной частоты обновления от 1 до 120Гц. За производительность отвечает новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

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Камера смартфона состоит из четырех модулей: основного на 50 МП (OmniVision OV50H), широкоугольного на 13 МП, телеобъектива на 10 МП и селфи-камеры на 32 МП. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает работу с 5G сетями, имеет встроенный модуль NFC и беспроводную зарядку на 50Вт.

Смартфон доступен в трех различных конфигурациях памяти: 12ГБ ОЗУ + 256ГБ встроенной памяти, 16ГБ ОЗУ + 512ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1ТБ встроенной памяти. Модель также имеет водозащиту по стандарту IP68 и встроенный аккумулятор емкостью 5050мАч с быстрой зарядкой на 80Вт.

Цена на Meizu 21 Pro начинается от $1499 (около 110 000 рублей). С учетом того, что это последний флагманский релиз компании, есть вероятность, что этот смартфон станет последним словом в истории Meizu.