Первые складные смартфоны были сродни Apple Vision Pro — непонятная диковинка для очень обеспеченных энтузиастов.

На Всемирной выставке мобильных технологий (MWC) компания Energizer представила свой новый "бюджетный" складной смартфон Ultimate U660S, который позиционируется как самое дешевое устройство такого типа на рынке. Несмотря на то, что его стоимость составляет всего $540, Ultimate U660S представляет собой достаточно интересную модель.

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Основной конкурент этого смартфона - модель ZTE Libero Flip, которая продается в Японии за $420. Однако, после преобразования в модель Nubia Flip 5G, цены для международного рынка значительно возрастают, и покупатели вынуждены заплатить почти вдвое больше.

Ultimate U660S оснащен складным 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем и предлагает достаточно средние технические характеристики. Тем не менее, его цена и складывающийся дизайн делают его привлекательным вариантом для тех, кто хочет попробовать складной смартфон, но не готов платить большие деньги.