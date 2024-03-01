Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Energizer представила на MWC «бюджетный» складной смартфон Ultimate U660S
Первые складные смартфоны были сродни Apple Vision Pro — непонятная диковинка для очень обеспеченных энтузиастов.

реклама

На Всемирной выставке мобильных технологий (MWC) компания Energizer представила свой новый "бюджетный" складной смартфон Ultimate U660S, который позиционируется как самое дешевое устройство такого типа на рынке. Несмотря на то, что его стоимость составляет всего $540, Ultimate U660S представляет собой достаточно интересную модель.

реклама

Основной конкурент этого смартфона - модель ZTE Libero Flip, которая продается в Японии за $420. Однако, после преобразования в модель Nubia Flip 5G, цены для международного рынка значительно возрастают, и покупатели вынуждены заплатить почти вдвое больше.

Ultimate U660S оснащен складным 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем и предлагает достаточно средние технические характеристики. Тем не менее, его цена и складывающийся дизайн делают его привлекательным вариантом для тех, кто хочет попробовать складной смартфон, но не готов платить большие деньги.

#energizer #energizer hard case p28k #energizer max p18k pop #energizer p28k #energizer power max p16k pro #energizer power max p490s #energizer power max p8100s #energizer ultimate u570s #energizer ultimate u620s #energizer ultimate u620s pop
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Смартфон Energizer Hard Case P28K получил батарею 28000 мАч и цену 250 евро
Energizer анонсировал смартфон, который держит заряд 3 месяца
MWC 2024: Energizer представила складной смартфон Ultimate U660S за 500 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
4
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
5
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
1
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Пилоты и БПЛА объединятся в авиагруппы шестого поколения
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
131
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6

Сейчас обсуждают

Род Стайгер
01:29
«Стал замечать открытие каких то команд на долю секунд» Это оболочка PowerShell химичит. Вырубите её нахрен − возможно и другие проблемы исчезнут. Ну и может какой-н. майнер присосался, но его легко ...
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Михаил Козьминых
01:17
На озоне 31 тыс
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
Chingizid
01:09
Странно, вроде Китай нас еще окончательно не аннексировал, откуда тогда технологии?
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
Shteger
00:49
поэтому и обратились. чтоб на их проблему внимание во всяких организациях обращала РФ.
Биткоин стоит дороже $60000 впервые с ноября 2021 года
32Влад32
00:33
Опять скажут, что это мультики?
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
Vergo
00:33
Только по чесноку - это спецом? :-)
Обзор игры True Sralker – почти как настоящий Сталкер
32Влад32
00:30
Если немецкая ракета прилетит в Москву, то почему бы не прилететь "Сармату" в Берлин?
Шольц объяснил, почему Германия отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Dzhereli
00:27
Где-то в 15г его приобрел. Панели приходилось снимать с конским усилием от которого поломались защелки, панели скрипучие из-за дешёвого пластика. Метал фольга, несъёмные винты легко срывали резьбу. ...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
mayday30
00:27
Уже надоел этот евроцирк.
Bloomberg: В Европе опасаются перспективы конфискации российских замороженных активов
32Влад32
00:27
Це ж Украина!
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем