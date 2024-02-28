Инсайдер Стив Хэммерштайфер, известный под ником OnLeaks, представил первые рендеры нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6

Инсайдер Стив Хэммерштайфер, известный под ником OnLeaks, представил первые рендеры нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что презентация новых раскладушек от Samsung состоится уже в августе этого года.

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Новый Samsung Galaxy Z Fold 6 получит более квадратный дизайн с острыми углами, что подтверждает ранее появившуюся утечку от другого инсайдера, известного под ником Ice Universe. Согласно утечке, новый дизайн делает смартфон похожим на последние модели Nubia.

Samsung Galaxy Z Fold 6 будет немного короче и шире своего предшественника, Fold 5. В разложенном состоянии его размеры составят 153.5 x 132.5 x 6.1 мм, по сравнению с 154.9 x 129.9 x 6.1 мм у Fold 5. Внешний дисплей будет иметь диагональ 6.2 дюйма, а внутренний - 7.6 дюйма. Другие характеристики пока не раскрываются, так как они могут быть изменены перед официальным анонсом.