На фоне этих событий Еврокомиссия направила запросы в Apple и разработчикам приложений, чтобы оценить, насколько это ограничение со стороны компании влияет на рынок.

В соответствии с требованиями европейского Закона о цифровых рынках, компания Apple добавила поддержку браузеров, использующих сторонние движки, на платформе iOS для Европы. Однако, вместе с этим изменением, в бета-версии операционной системы iOS 17.4, компания удалила поддержку веб-приложений. Apple утверждает, что сможет обеспечить безопасность своих пользователей только с использованием браузеров на базе движка WebKit (на котором работает встроенный в iOS браузер Safari).

В связи с этими событиями, Европейская комиссия направила запросы компании Apple и разработчикам веб-приложений для оценки того, насколько данное ограничение со стороны Apple влияет на европейский рынок. В рамках расследования, комиссия хочет определить, является ли данное решение дискриминационным и нарушает ли оно права европейских пользователей.

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Это решение вызвало недовольство многих разработчиков веб-приложений и пользователей, которые утверждают, что удаление поддержки веб-приложений создает барьеры для конкуренции и ограничивает доступ к широкому спектру веб-сервисов и приложений.

Комиссия планирует провести тщательное расследование и оценить все обстоятельства, связанные с данным решением Apple.