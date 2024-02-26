Рост цен на электронику не остановил россиян от покупки техники

За прошедший год стоимость гаджетов в России выросла на 10-15%, согласно данным аналитического агентства GfK и "Коммерсанта". Больше всего подорожал iPhone, стоимость которого увеличилась на 37%.

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Основной причиной роста цен на технику стали такие факторы, как ключевая ставка Центробанка, колебания валютных курсов и проблемы с международной логистикой. Однако, несмотря на повышение цен, объем продаж гаджетов вырос: продажи ноутбуков увеличились на 12%, планшетов - на 32%, а смартфонов - на 13%.

Эксперты связывают такую динамику с тем, что в условиях экономической нестабильности потребители стремятся сохранить свои средства, инвестируя их в долгосрочные активы, такие как электроника и техника. Кроме того, доступность кредитных средств и развитие технологий также способствовали увеличению продаж.

В целом, ситуация на рынке гаджетов в России остается сложной, и в будущем можно ожидать продолжения роста цен. Вместе с тем увеличение объема продаж говорит о том, что потребители готовы адаптироваться к новым условиям и продолжать приобретать технику, пусть и по более высоким ценам.