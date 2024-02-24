Две технологических компании, Meta и Microsoft, обратились к регуляторам ЕС с просьбой не одобрять новый набор правил для разработчиков, который представила Apple с обновлением iOS 17.

Две технологические компании, Meta* и Microsoft, обратились к регуляторам ЕС с просьбой не одобрять новый набор правил для разработчиков, который представила Apple с обновлением iOS 17.4. Компании считают, что новые правила несправедливы и могут ограничить конкуренцию.

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Основные изменения в правилах App Store включают повышение комиссии для разработчиков до 27%, а также введение дополнительной платы в размере 0,50 евро за каждое приложение, установленное на устройствах под управлением IOS. Это может привести к тому, что разработчики будут вынуждены выбирать между оплатой этих сборов или уходом с платформы Apple.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что эти изменения представляют собой “злоупотребление” со стороны Apple законом ЕС о защите конкуренции. Регуляторы ЕС в настоящее время изучают этот вопрос, и готовы принять “решительные меры”, если сочтут подход Apple неприемлемым.



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