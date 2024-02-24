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Greg_Novo
Meta* просит Apple разрешить AirPlay для Oculus Quest
Компания Meta*, владеющая шлемами виртуальной реальности Oculus Quest, обратилась к Apple с просьбой разрешить передачу AirPlay на свои устройства

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Компания Meta*, владеющая шлемами виртуальной реальности Oculus Quest, обратилась к Apple с просьбой разрешить передачу AirPlay на свои устройства. Если запрос будет одобрен, пользователи iPhone и iPad получат возможность транслировать медиафайлы на свой шлем Quest, подобно тому, как это происходит с телевизорами, поддерживающими AirPlay.

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Стоит отметить, что на данный момент в Oculus Quest доступны такие приложения, как YouTube, Netflix, Peacock и Amazon Prime Video, однако они не предоставляют актуальные версии для потоковой передачи медиа, в отличие от Apple Vision Pro. К примеру, Netflix на Quest транслирует только в разрешении 480p. Peacock фактически является ярлыком на веб-сайт, а подключение к Amazon Prime Video на данный момент невозможно.

Предоставление поддержки AirPlay позволит Meta* использовать актуальные версии данных приложений на своих устройствах. Однако стоит учесть, что Apple может отказать в запросе, учитывая наличие конкурирующего устройства - гарнитуры Apple Vision Pro.

*иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.

#apple #youtube #meta #netflix #apple vision pro #amazon prime video #airplay #oculus quest
Источник: t.me
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