Все пострадавшие отмечают, что стекло трескалось посредине, и вероятной причиной этого является перегрев.

В последние дни на Reddit все чаще появляются истории пользователей Apple Vision Pro о лопнувшем внешнем дисплее гарнитуры после зарядки в защитном чехле. Все пострадавшие отмечают, что стекло трескалось посредине, и вероятной причиной этого является перегрев.

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К сожалению, компания Apple еще не признала данную проблему официально и не выпустила рекомендаций по зарядке гарнитуры. Однако, учитывая стоимость ремонта (около $800), рекомендуется избегать зарядки устройства в чехле, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.



До тех пор, пока компания не предоставит официальные рекомендации, лучше всего заряжать Apple Vision Pro без чехла или использовать альтернативные методы охлаждения, например, специальную подставку. Бережное отношение к вашему устройству поможет сохранить его в отличном состоянии на протяжении долгого времени.