В iPhone 16 значительно улучшат ядра Neural Engine

Apple готовит к выпуску свой новый iPhone 16, и, судя по всему, пользователи могут ожидать значительных улучшений в области нейросетевых функций. Компания планирует существенно усилить ядра Neural Engine в новом процессоре A18.

Хотя точное количество ядер Neural Engine пока неизвестно, ожидается, что их число "значительно вырастет". Но это не все: помимо увеличения количества ядер, Apple также планирует увеличить их производительность.

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Новый чип A18 будет специализирован для работы с генеративными функциями iOS 18. Это означает, что пользователи iPhone 16 смогут наслаждаться более глубокой и более интегрированной работой с ИИ в большинстве приложений и сервисов Apple.

Это нововведение подчеркивает стремление Apple к интеграции ИИ в свои продукты и услуги, открывая новые возможности для пользователей и разработчиков. Однако стоит отметить, что все эти улучшения придут вместе с новым iPhone 16 и iOS 18, поэтому пользователи старых моделей iPhone, возможно, не смогут в полной мере воспользоваться этими преимуществами.