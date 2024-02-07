Мини-ПК оснащен 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS с графикой AMD RDNA3

Компания GMKtec, известная своими инновационными технологиями, представила на рынок новое устройство – мини-ПК K8, оснащенное AR-очками. Это уникальное устройство, которое может стать настоящим прорывом в области персональных компьютеров и дополненной реальности.

K8 представляет собой компактный компьютер, оснащенный 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS с графикой AMD RDNA3, что делает его мощным и быстрым. Одной из ключевых особенностей является возможность регулирования TDP (Thermal Design Power) в диапазоне от 35 до 65 Ватт, благодаря чему пользователь сможет настроить производительность устройства в соответствии с индивидуальными потребностями.

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Мини-ПК K8 поддерживает установку двухканальной оперативной памяти DDR5-5600, что обеспечивает высокую скорость и эффективность работы. Устройство также оснащено двумя слотами для установки твердотельных накопителей PCIe Gen4 x4 2280, что позволяет увеличить объем хранилища данных. В плане подключений, K8 предлагает широкий набор портов, включающий HDMI 2.



