Анонсирован 31,5-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 175 Гц
Вчера вечером компания Asus провела презентацию продукта в Китае. Одной из новинок является игровой монитор Asus ROG Swift PG329Q. Он оснащен 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц (в разгоне до 175 Гц). Модель сертифицирована AMD FreeSync и ожидает сертификации NVIDIA G-Sync. Сертификация DisplayHDR 600 уже доступна. Панель покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и 160% sRGB. Время отклика 1 мс GTG. Asus PG329Q поставляется с подсветкой ELMB Sync и AuraSync RGB на задней панели. Доступность и цены пока не объявлены.
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