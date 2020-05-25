Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц

для раздела Блоги
+
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие пользователи ПК ждали 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2560 х 1440 и частотой обновления больше 144Гц. И наконец-то дождались. В мониторе Acer XV272UX используется IPS-матрица с разрешением  2560 x 1440 (WQHD) с поддержкой частоты обновления 240 Гц, AMD FreeSync и Nvidia G-SYNC Compatible.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

реклама


Основные характеристики:

  • Диагональ 27" с разрешением 2560х1440 (WQHD)
  • IPS-матрица   
  • 8 бит  
  • 99% Adobe RGB colour
  • статический контраст 1000:1
  • яркость 400 кд/м2 
  • частота обновления 240 Гц
  • VESA Display HDR 400 
  • AMD FreeSync и Nvidia G-SYNC Compatible   
  • минимальное время отклика 1 мс 
  • встроенные динамики (2 × 2 Вт)
  • крепление VESA 100 x 100 мм
  • разъемы: HDMI2.0, DisplayPort, 4 USB3.0х4, Type-C, Audio out

реклама

В Китае монитор будет продаваться за 5500 Юаней (~$770 USD).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

acer g-sync
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
1
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
94
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
9
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
126
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
94

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 23
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
3
HUAWEI P30 подешевел в России ещё на 8 тысяч рублей – лучший флагманский камерофон 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
40
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
355
Стал известен список игр для PlayStation 5 – Spider Man 2, Silent Hill, Mortal Kombat 11 и многие другие
16
Выясняем, сколько ядер нужно современным играм – 4-ядерный Ryzen 3 3100 против Ryzen 5 2600 по версии экспертов Benchmark
155
13 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
4
Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
131
Увеличение производительности Intel Core i5-10600K с быстрой памятью может достигать 50%
83
Samsung снизила цену 8K-телевизора на 1 000 000 млн рублей и предлагает смартфон Galaxy S20 Ultra в подарок
47
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 с поддержкой DDR 5 и 5-нм техпроцесса не появятся до 2022 года
93
Выясняем зависимость FPS от разрешения экрана - тестирование 5 различных разрешений экрана от 720p до 4K на одних и тех же GPU от GECID.com
23
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
65
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
26
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
22
Epic Games Store уже начал возврат средств за игры, купленные перед началом скидок и бесплатных раздач
9
Huawei заявила, что её уход с рынка США грозит огромными потерями в сфере полупроводников
28
Глава игрового подразделения AMD рассказал о новых технологиях и запуске процессоров Ryzen Renoir 4000-й серии
9
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
43
Видеокарты Matrox D1480 поступили в продажу
12
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
126

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
57
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
8
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
+
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
1

Сейчас обсуждают

Tyconcat
09:07
феня а эксель у тебя 365 или обычный? и почему нельзя попросить фотошоп - а то рили коробка от 8400 не очень
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Андрей Андронов
09:06
Бесплатная раздача. Клоуны
Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
Кирилл Гурко
09:06
Купив 3600 и б450 можно потом поменять его на зен3 проц, а 10400 на что на ай9 по неадекватной цене? Никому не нужен этот интол
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ultrafx
09:05
Что-то не могу сходу вспомнить, чего невидия разработали, что бы двигало куда-то какой-то прогресс. На всякий случай скажу сразу, физикс и рейтрейсинг разработали не в невидия. Ах да, длсс тоже оказал...
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
enzolas
09:04
Через пол года новый Интел. Так что не расслабляйтесь.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Moren
09:04
А с чем сравнивать? Сравнивают всегда с актуальными процессорами конкурента.
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ACDCOVER
09:01
Частично согласен. Но ведь повышенная тактовая частота(разгон) способна ускорить ПСП. Вопрос лишь в том насколько это будет стабильно работать? ;)
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
1injener
09:01
4GHz i5-10400 можно считать равным R5 3600X 4.4GHz в игровой производительности. Вопрос сколько нужно мегагерц R5 3600XT, что-бы быть равным i5-10600K 4.5? По моим подсчётам нужно не меньше 5, и то, е...
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
enzolas
09:01
Не в техпроцессе, а в архитектуре и в то же время она не ложится на 10 нм, что для них же является минусом.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
porsche.911
08:59
Пускаешь в лужу ветры? к чему твой бессмысленный комментарий?
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем