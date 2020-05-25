Анонсирован 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц
Многие пользователи ПК ждали 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2560 х 1440 и частотой обновления больше 144Гц. И наконец-то дождались. В мониторе Acer XV272UX используется IPS-матрица с разрешением 2560 x 1440 (WQHD) с поддержкой частоты обновления 240 Гц, AMD FreeSync и Nvidia G-SYNC Compatible.
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Основные характеристики:
- Диагональ 27" с разрешением 2560х1440 (WQHD)
- IPS-матрица
- 8 бит
- 99% Adobe RGB colour
- статический контраст 1000:1
- яркость 400 кд/м2
- частота обновления 240 Гц
- VESA Display HDR 400
- AMD FreeSync и Nvidia G-SYNC Compatible
- минимальное время отклика 1 мс
- встроенные динамики (2 × 2 Вт)
- крепление VESA 100 x 100 мм
- разъемы: HDMI2.0, DisplayPort, 4 USB3.0х4, Type-C, Audio out
рекламаВ Китае монитор будет продаваться за 5500 Юаней (~$770 USD).
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