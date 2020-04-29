Анонсирован 32-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 170Гц
Многие пользователи ПК ждали 32-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2560х1440 и частотой обновления больше 60Гц. И наконец-то дождались. В мониторе Acer XB323U используется IPS-матрица с разрешением 2560 x 1440 (WQHD) с поддержкой частоты обновления 170 Гц и Adaptive-Sync.
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Основные характеристики:
- Диагональ 32" с разрешением 2560х1440 (WQHD)
- IPS-матрица, предполагаемая модель AUO M320DAN02.2 AHVA
- 10 бит (8 бит+FRC)
- 99% Adobe RGB colour (95% DCI-P3)
- статический контраст 1000:1
- яркость 400 кд/м2
- частота обновления 170Гц (в разгоне)
- HDR10
- VESA Display HDR 600
- AMD FreeSync и Nvidia G-SYNC Compatible
- минимальное время отклика 0,5 мс
- крепление VESA 100 x 100 мм
- разъемы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4 USB 3.0 ports and a 3.5mm headphone jack
рекламаВ Китае монитор будет продаваться за 6000 Юаней (~$850 USD).
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