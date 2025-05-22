Новая система «Вертикали Поиска» от «Яндекса» позволяет пользователям сравнивать и оформлять товары, финансовые услуги и жильё прямо на главной странице, без перехода на сторонние сайты.

«Яндекс» запустил масштабное обновление поиска, превратив его в полноценную платформу выбора и оформления различных услуг. Новая функциональность получила название «Вертикали Поиска» и охватывает сразу три ключевых направления: жильё, финансы и товары.

Теперь пользователи смогут прямо в «Яндекс Поиске» находить квартиры в аренду и на продажу, изучать банковские предложения по вкладам, кредитам и страховкам, а также сравнивать цены на товары с разных площадок. Особенность сервиса — в возможности не только просматривать, но и оформить некоторые услуги прямо в поиске, без перехода на другие сайты.

Интерфейс вертикалей доступен через обновлённую главную страницу мобильного приложения «Яндекс с Алисой». Там появились кнопки, ведущие к категориям: «Квартиры», «Финансы» и «Товары». В ближайшее время функциональность будет расширяться, а оформлять услуги — становиться проще. Уже сейчас, например, можно получить полис ОСАГО прямо через поиск.

В отличие от привычной выдачи ссылок, новая система использует искусственный интеллект, чтобы группировать одинаковые объекты в единые карточки, подбирать лучшие предложения и давать подсказки.