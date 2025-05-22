Цифровая платформа «Московская электронная школа» избавила родителей от необходимости лично обращаться в школы — почти миллион справок об обучении оформили онлайн, сэкономив более 400 тыс. часов.

Более 340 тысяч семей в Москве воспользовались цифровым сервисом для получения справок об обучении в «Московской электронной школе» (МЭШ). За два года был оформлен почти миллион таких документов в электронном виде. Благодаря этому жители столицы сэкономили более 400 тысяч часов, которые в противном случае потратили бы на визиты в школы, сообщает мэрия города.

Справки доступны онлайн через портал school.mos.ru и мобильное приложение «Дневник МЭШ». Большинство пользователей — около 70% — оформили документы со смартфонов. Электронные версии подписываются цифровой подписью и подходят для предъявления при покупке льготных билетов, оформлении субсидий и получении скидок в учреждениях культуры. При необходимости можно заказать и бумажную копию, которая готовится за три рабочих дня.

Цифровизация образовательных услуг в Москве ведётся с 2016 года. «МЭШ» — это единая платформа, включающая не только справки, но и электронные дневники, журналы, учебные материалы и систему прохода в школы «Москвенок». Власти подчёркивают, что такие технологии становятся частью повседневной жизни горожан, облегчая рутинные действия и минимизируя бюрократию.

Проект развивается в рамках национальной программы «Экономика данных», нацеленной на цифровую трансформацию государственных сервисов. Власти планируют расширить количество доступных онлайн-документов и упростить процесс взаимодействия родителей с образовательными учреждениями.