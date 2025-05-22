Новая структура займется внедрением ИИ в экономику, образование и госуправление

Власти России учредят новый Центр развития искусственного интеллекта на базе Аналитического центра при Правительстве. Его задача — курировать внедрение ИИ-решений в реальный сектор, органы власти и социальную сферу. Об этом стало известно в рамках запуска национальной программы «Экономика данных», пришедшей на смену завершившемуся проекту «Цифровая экономика».

Создание центра связано с обновлением механизма управления в ИИ-отрасли. Если ранее акцент делался на исследованиях, то теперь ключевая цель — ускоренное применение разработок на практике. Курировать направление внедрения будет Минцифры и вице-премьер Дмитрий Григоренко, в то время как научно-исследовательский блок останется под контролем Минэкономразвития и Дмитрия Чернышенко.

Центр станет частью комплексной системы управления ИИ-проектами, включая разработку нормативных актов, сопровождение внедрения и обучение специалистов. Также он будет взаимодействовать с вузами: на его базе уже работает структура, отвечающая за экспертизу образовательных программ по ИИ и цифровым компетенциям.

Параллельно в стране развивается система исследовательских хабов: правительство продолжает выдачу грантов научным организациям в рамках поддержки ИИ-разработок. К середине 2025 года планируется усилить координацию всех элементов: от подготовки кадров до промышленного внедрения, чтобы обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта.