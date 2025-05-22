Windows 11 получит новую функцию Cross Device Resume — аналог Apple Handoff, позволяющий переносить задачи между устройствами.

Microsoft вскоре внедрит в Windows 11 функцию, которая позволит пользователям начинать работу на одном устройстве и продолжать её на другом — с того же места. Нововведение получило название Cross Device Resume и позиционируется как ответ Apple Handoff, работающему на «яблочных» устройствах с 2014 года. В отличие от своего аналога, решение от Microsoft нацелено на взаимодействие между Windows-ПК и Android-смартфонами.

Работа функции была кратко продемонстрирована на конференции Build 2025. Примером послужило приложение Spotify: пользователь ставит воспроизведение музыки на паузу на телефоне, а затем может возобновить его на ПК, просто щёлкнув по иконке приложения в панели задач. Обозначение в виде силуэта смартфона указывает, что доступна опция «продолжить с места остановки».

Однако есть ограничения: приложения должны поддерживать Cross Device Resume самостоятельно, Microsoft лишь предоставляет инструменты для разработчиков. По слухам, первыми в списке совместимых будут Spotify и WhatsApp.

Компания уже предпринимала попытки интеграции устройств через Project Rome и функцию Timeline, но те инициативы не получили широкого распространения. Cross Device Resume может стать первым успешным шагом Microsoft к полноценной синхронизации задач между устройствами в своей экосистеме.