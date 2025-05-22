В России может появиться единая цифровая среда, объединяющая беспилотники, спутники и системы связи.

Россия разрабатывает концепцию «Цифровое небо», которая объединит технологии из авиационной, космической и цифровой отраслей в единую инфраструктуру. Проект предусматривает формирование общей платформы для координации работы беспилотников, спутников, сетей связи и навигации — как наземных, так и орбитальных. Вся система будет управляться в гибридном режиме: с участием человека и искусственного интеллекта.

Инициатива готовится под кураторством компании «ГЛОНАСС» и «Платформы НТИ», а работу над проектом планируется завершить к 16 июля 2025 года. Одной из ключевых идей концепции станет запуск нового правового поля — «цифрового транспортного права». Оно должно устранить правовую разрозненность между нормами, регулирующими IT, авиацию и орбитальные технологии. Сейчас, к примеру, дроны подпадают сразу под несколько несовместимых регламентов.

Авторы документа предлагают ввести единую цифровую модель воздушного пространства, где все летательные аппараты — от коптеров до спутников — смогут безопасно обмениваться данными в стандартизированной форме. Также предполагается введение принципа «межспутникового роуминга» и установление справедливых ограничений на использование орбит и радиочастот. Это особенно актуально на фоне растущей загруженности низкой околоземной орбиты и риска дефицита частот.

Технология будет опираться на гибридные сети связи, сочетающие спутниковую и наземную инфраструктуру. Разработка должна повысить не только управляемость воздушного пространства, но и его киберустойчивость.