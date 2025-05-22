S7 Group завершает разработку нового авиационного двигателя АПД-520, не связанного с госкорпорацией Ростех. Испытания начнутся уже летом 2025 года, а серийное производство стартует в 2026-м.

В России появится новый авиадвигатель, не связанный с Ростехом — частная компания S7 Group готовит к выпуску собственный поршневой силовой агрегат АПД-520. Серийное производство планируется начать в 2026 году, а первые испытания стартуют уже летом 2025 года.

Разработка двигателя ведётся как часть более широкого проекта по созданию лёгкого учебно-тренировочного самолёта под названием Tango. Именно эта модель станет первым носителем нового мотора. В S7 подчёркивают, что создают полностью независимую технологическую платформу: от двигателя до планера, без участия госхолдингов и импортных компонентов.

АПД-520 — это шестицилиндровый агрегат с воздушным охлаждением, рассчитанный на мощность 200 лошадиных сил. Он обладает ресурсом в 1500 часов и может быть модернизирован до 2000. Такие характеристики делают его подходящим для эксплуатации в условиях региональной авиации и учебных заведений, где критична простота обслуживания и надёжность.

Самолёт Tango, который комплектуется этим двигателем, способен развивать скорость более 240 км/ч и преодолевать расстояние до 1100 км. Проект ориентирован на гражданские лётные школы, а также ведомственные структуры, заинтересованные в восстановлении системы подготовки пилотов в отдалённых регионах.