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Mirakl
На автобусах НефАЗ и ЛиАЗ начали устанавливать автоматические коробки передач от Aurus
Автоматическая трансмиссия, изначально созданная для люксовых автомобилей Aurus, начала адаптацию под массовый транспорт — коробки проходят испытания на городских автобусах.

В России стартовали испытания автоматических коробок передач, разработанных для флагманских автомобилей Aurus, на базе городских автобусов. Как сообщил представитель ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев, трансмиссия премиум-класса была доработана и адаптирована под нужды общественного транспорта.

По его словам, инженеры взяли за основу оригинальную «аурусовскую» АКПП и создали модифицированный вариант, максимально близкий к оригиналу по конструкции и характеристикам. Это решение позволит унифицировать производство, упростить логистику и снизить себестоимость за счёт серийного выпуска.

Первые образцы новой трансмиссии проходят проверку на автобусах марки НЕФАЗ, а управление коробкой будет интегрировано в электронику ЛИАЗ. В перспективе подобная адаптация может стать важным шагом в импортозамещении и развитии отечественного производства автомобильных компонентов.

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#новости #авто #автоваз
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