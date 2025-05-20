На предприятии в Кургане внедрили современную линию цинкования, которая повысит антикоррозийную защиту деталей для БМД-4М и БМП-3 и увеличит производственные мощности почти на четверть.

Курганский завод, выпускающий бронетехнику для российских вооружённых сил, начал работу новой линии гальванической обработки. Модернизация затронула участок, отвечающий за нанесение защитного покрытия на металлические компоненты боевых машин, включая БМД-4М и БМП-3.

Как сообщили представители предприятия, новая установка барабанно-подвесочного типа предназначена для цинкования деталей и уже введена в эксплуатацию. Процесс монтажа прошёл в кратчайшие сроки — были подключены источники электропитания, установлена система вентиляции, а сама линия интегрирована в действующую производственную цепочку.

Цинкование является важнейшим этапом в изготовлении бронетехники — оно обеспечивает устойчивость деталей к коррозии и продлевает срок службы узлов в условиях повышенной влажности и агрессивной внешней среды. По оценкам специалистов завода, порядка 60% всех производимых компонентов проходят через цех гальванических покрытий.

Благодаря запуску нового оборудования «Курганмашзавод» увеличил пропускную способность цеха на 25%. Это решение позволит ускорить выполнение текущих заказов и повысить стабильность поставок для нужд Минобороны РФ.