Курганский завод, выпускающий бронетехнику для российских вооружённых сил, начал работу новой линии гальванической обработки. Модернизация затронула участок, отвечающий за нанесение защитного покрытия на металлические компоненты боевых машин, включая БМД-4М и БМП-3.
Как сообщили представители предприятия, новая установка барабанно-подвесочного типа предназначена для цинкования деталей и уже введена в эксплуатацию. Процесс монтажа прошёл в кратчайшие сроки — были подключены источники электропитания, установлена система вентиляции, а сама линия интегрирована в действующую производственную цепочку.
Цинкование является важнейшим этапом в изготовлении бронетехники — оно обеспечивает устойчивость деталей к коррозии и продлевает срок службы узлов в условиях повышенной влажности и агрессивной внешней среды. По оценкам специалистов завода, порядка 60% всех производимых компонентов проходят через цех гальванических покрытий.
Благодаря запуску нового оборудования «Курганмашзавод» увеличил пропускную способность цеха на 25%. Это решение позволит ускорить выполнение текущих заказов и повысить стабильность поставок для нужд Минобороны РФ.