Окопная сигнализация «Сигнал» нового поколения способна обнаруживать движение на расстоянии до 3 км даже в густом лесу.

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В российском оборонном секторе прошли успешные испытания новой системы полевого наблюдения под названием «Сигнал». Речь идёт о компактном модуле раннего оповещения, предназначенном для охраны военных объектов, позиций и участков местности, которые необходимо защитить от скрытного проникновения.

Комплекс «Сигнал» работает на базе сети из восьми автономных сенсоров движения, размещаемых в стратегических точках. Датчики мгновенно реагируют на движение и передают сигнал на приёмное устройство оператора. Система адаптирована к полевым условиям: тревога сопровождается световым, вибрационным и звуковым сигналом, позволяя солдату моментально отреагировать даже в полной темноте.

Разработчики подчёркивают, что особенность устройства — высокая дальность действия в условиях пересечённой местности: при правильном размещении датчиков комплекс способен контролировать территорию шириной до трёх километров. При этом «Сигнал» не требует сложной настройки и может быть развёрнут менее чем за 15 минут.

Сейчас система проходит полевые тесты в воинских частях. По мнению экспертов, её применение существенно повысит эффективность обороны маломобильных участков фронта, особенно в лесистой и закрытой местности, где камеры и беспилотники малоприменимы.