Ударные дроны «Герань-2» усилили: боеприпас весит 90 кг, благодаря чему стал опаснее вдвое — теперь он способен пробивать стены и вызывать мощные разрушения.

Российские ударные беспилотники «Герань-2» прошли значительное обновление — их боевую часть усилили почти в два раза. Масса заряда теперь составляет 90 кг против прежних 50, что резко увеличивает разрушительную мощь дрона.

Обновлённая боевая часть стала комбинированной: в одном корпусе совмещены сразу четыре поражающих элемента. Среди них — кумулятивный заряд, способный пробивать бетонные стены и перекрытия, а также воспламеняющий компонент, провоцирующий пожары даже при частичных разрушениях зданий.

Немалую угрозу представляет и осколочный эффект: при взрыве разлетаются сотни металлических фрагментов, опасных для живой силы противника в радиусе нескольких десятков метров. Кроме того, дрон обладает фугасной силой, способной вызывать мощную ударную волну, рушащую конструкции и выбивающую защитные укрепления.

Специалисты отмечают, что столь мощное усиление превращает «Герань-2» в один из самых эффективных дронов дальнего действия для точечных и разрушительных атак по инженерным и оборонительным объектам.