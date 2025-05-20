Самолёт-амфибию Бе-200 представили с новейшими авиадвигателями ПД-8 от «Суперджета»

На международной авиационной выставке LIMA 2025, проходящей в Малайзии, Объединённая авиастроительная корпорация (входит в состав Ростеха) продемонстрировала обновлённый облик самолёта-амфибии Бе-200. Главным новшеством стала установка перспективных отечественных турбореактивных двигателей ПД-8, которые в будущем заменят украинские силовые установки Д-436.

Макет самолёта с новым двигателем был показан в рамках программы по глубокой модернизации многоцелевой амфибии, широко известной благодаря её возможностям тушения пожаров и выполнения спасательных операций. Ремоторизация начнётся после завершения испытаний ПД-8 на региональном лайнере SJ-100, где двигатель проходит сертификацию в составе полностью импортозамещённой версии воздушного судна.

Двигатель ПД-8 обеспечивает тягу до 8056 кгс, что превышает характеристики прежней силовой установки. Это улучшение даст Бе-200 прирост в энерговооружённости, надёжности и эксплуатационной эффективности. Инженеры рассчитывают, что переход на новые моторы также снизит зависимость от зарубежных компонентов и повысит уровень технической автономии российского авиапрома.