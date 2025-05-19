Новый проектор Jmgo P5X весит меньше килограмма, оснащён Full HD-матрицей, Wi-Fi 6, Bluetooth, и работает до 7 часов с внешним аккумулятором.

Компания Jmgo представила в Китае портативный проектор P5X, который по размерам сравним со смартфоном, а по возможностям приближается к домашним мультимедийным центрам. При весе всего 730 грамм новинка предлагает нативное разрешение 1080p, яркость 300 CVIA-люмен и поддержку умного дома Xiaomi на базе HyperOS.

Устройство построено на DLP-технологии и обеспечивает расширенный цветовой охват (124% Rec.709), а также HDR10 и MEMC-компенсацию движения, что делает его пригодным не только для просмотра фильмов, но и для динамичного контента. Встроенный гимбал и ручка-переноска позволяют проецировать изображение под разными углами без штатива, а автоматическая фокусировка и коррекция трапецеидальных искажений делают настройку простой и быстрой.

Проектор работает на базе MediaTek MT9, имеет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI 2.1 с eARC, а также USB 2.0. Встроенные динамики на 8 Вт поддерживают DTS и 360-градусный звук. Также P5X может выступать как самостоятельная Bluetooth-колонка.

Для полной мобильности предусмотрена опциональная док-станция 3-в-1: подставка, зарядка на 65 Вт GaN и пауэрбанк на 20 000 мА·ч, который даёт до 7 часов автономной работы. В комплекте — 1260-цветная светодиодная подсветка с синхронизацией звука и семью динамическими темами, расширяемыми через обновления. Цена проектора в Китае — 1646 юаней (~$228).