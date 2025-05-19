Новый флагман от iQOO получит 6,82-дюймовый 2K-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор, рассчитанный на почти 19 часов видео. Официальный анонс — уже 20 мая в Китае.

Компания iQOO готовится представить свою новейшую модель — Neo 10 Pro+, и накануне анонса бренд официально подтвердил ключевую особенность устройства: огромную батарею на 6800 мА·ч в сочетании с супербыстрой зарядкой на 120 Вт. Производитель заявляет, что до 70% аккумулятор заряжается всего за 25 минут, а полного заряда хватит более чем на 10 часов мобильного гейминга или почти 19 часов просмотра видео.

Neo 10 Pro+ также поддерживает технологию обходной зарядки, позволяющую питать смартфон напрямую от сети во время игр, снижая нагрев и сохраняя ресурс батареи. В комплекте поставляется зарядное устройство, способное заряжать другие устройства по PD-протоколу на 100 Вт, включая ноутбуки и планшеты.

Среди других характеристик — 6,82-дюймовый LTPO-дисплей Q10 от BOE с разрешением 2K, частотой обновления от 1 до 144 Гц и рекордной яркостью до 4500 нит. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite, дополненный фирменным чипом Q2, который масштабирует изображение до 2K и 144 fps.

Модель будет представлена в трёх цветах: чёрный, белый и Super Pixel, и станет первым смартфоном серии Neo с таким техническим уровнем. Анонс состоится уже 20 мая в Китае, и, судя по предварительным данным, Neo 10 Pro+ намерен потеснить сразу несколько моделей в премиум-сегменте игровых смартфонов.