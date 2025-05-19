Впервые в стране разрабатывается технический стандарт для поверки мощных зарядных станций. Он необходим, чтобы электромобили заряжались быстро и точно — а сеть росла без сбоев.

В России развернулись работы над тем, что не видно невооружённым глазом, но без чего не запустится ни одна зарядная станция: создаётся эталон постоянного тока, способный задать единый стандарт точности для всей будущей инфраструктуры электротранспорта.

Как поясняют специалисты, речь идёт о метрологической основе: без надёжного эталона невозможно проверить корректность работы зарядных устройств. А значит, без него невозможно гарантировать, что электромобиль действительно получит обещанную энергию за 20–30 минут, как заявляют производители.

Цель — унифицировать измерения ампер, вольт и ватт в масштабах страны и подготовить техническую базу для десятков тысяч зарядных точек, которые должны появиться к концу десятилетия. Уже этим летом в Петербурге начнутся испытания мобильных поверочных систем, а первый опытный образец эталонного оборудования будет представлен 19 мая на международной выставке в Москве.

Для страны это шаг не только в сторону точности, но и в сторону технологической независимости: создавая собственную систему метрологических стандартов для быстрой зарядки, Россия снижает зависимость от внешних решений и ускоряет переход к электротранспорту на собственных условиях.