Изогнутые законцовки крыла увеличили топливную эффективность SJ-100 до 4% и позволили снизить посадочную скорость, открывая путь к более коротким полосам.

У отечественного регионального самолета SJ-100 появился шанс летать экономичнее: конструкторы установили на крыло новые изогнутые законцовки, получившие название «саберлеты». По словам испытателей, решение позволило сократить расход топлива до 4% — ощутимый результат для машин этого класса.

Новый элемент получил название от английского saber («сабля»), поскольку форма законцовки напоминает изгиб клинка. В то время как в мировой практике такие детали называют винглетами, российские инженеры предложили своё прочтение идеи, адаптированное к задачам проекта.

Кроме экономии топлива, «сабельные» законцовки принесли и другую важную особенность — самолёт стал заходить на посадку на меньшей скорости. Это значит, что теперь SJ-100 сможет выполнять рейсы в аэропорты с короткими полосами, что расширяет географию его применения, особенно в труднодоступных регионах.

Напомним, в этом году российская программа импортозамещения в гражданской авиации вышла на новый этап. Весной SJ-100 впервые поднялся в небо с российскими двигателями ПД-8, а в апреле к лётным испытаниям присоединился второй самолёт в полностью отечественной комплектации. Вопрос не только в аэродинамике, но и в курсе на независимость от иностранных компонентов.