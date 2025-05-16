TikTok представил новую функцию — медитацию прямо в приложении. Она активируется в ночное время и направлена на снижение зависимости от бесконечного просмотра видео среди подростков.

Теперь пользователи моложе 18 лет будут видеть специальные экраны с анимацией, дыхательными упражнениями и мягкой музыкой, если откроют TikTok после 22:00. Это визуальное прерывание ленты For You должно напомнить о необходимости отдыха и помочь отвлечься от бесконечного скролла.

Если пользователь проигнорирует первое напоминание и продолжит листать видео, TikTok покажет второе, более настойчивое полноэкранное уведомление с рекомендацией отложить телефон и лечь спать. Такая система — часть стратегии платформы по улучшению цифрового самочувствия подростков, на фоне критики со стороны властей, родителей и экспертов по ментальному здоровью.

Функция также доступна взрослым — активировать её можно вручную через настройки "Screen Time", указав желаемое время напоминания перед сном. Кроме того, TikTok запускает международную инициативу в поддержку ментального здоровья, включая фонд Mental Health Education Fund и $2,3 млн рекламных кредитов для благотворительных организаций.