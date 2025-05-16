Новый Itel City 100 ориентирован на развивающиеся рынки и предлагает необычные для бюджетной модели функции: поддержку ИИ, инфракрасный порт и до 24 ГБ оперативной памяти.

Китайская компания Transsion, известная своими доступными смартфонами для развивающихся стран, анонсировала новую модель Itel City 100. Аппарат появится на рынках Африки, Азии и Ближнего Востока, предлагая впечатляющий набор функций при цене менее $100.

Смартфон оснащён восьмиядерным чипом Unisoc T7250 и работает на фирменной оболочке Pure OS 14.5, основанной на Android 14. Экран диагональю 6,75 дюйма с частотой 90 Гц получил разрешение HD+, но яркость в 700 нит делает его удобным для использования на улице. В зависимости от конфигурации пользователю доступно до 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой виртуально до 24 ГБ, а также накопитель объёмом до 256 ГБ.

Одна из главных особенностей City 100 — встроенный ИИ-помощник DeepSeek R1. Он активируется с помощью боковой кнопки и предлагает функции перевода текста, оптического распознавания символов (OCR), а также помощь при покупках и создании текстов. Поддерживаются управление жестами без касания экрана и даже ИК-передатчик для управления техникой — от телевизоров до кондиционеров.

Смартфон защищён от пыли и брызг по стандарту IP64, выдерживает падения с высоты до 1,5 метра, оснащён батареей на 5200 мАч с зарядкой 18 Вт и 13-МП основной камерой. В комплекте поставки в ряде стран — портативная колонка Itel MagSpeaker.