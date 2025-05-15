Федеральная инициатива, позволявшая детям из бедных семей получать доступ к интернету для учёбы, будет свернута. Решение грозит усилением цифрового неравенства в стране.

В США принято решение о завершении федеральной программы, обеспечивавшей бесплатный доступ в интернет для школьников из семей с низким доходом. Инициатива, действовавшая в рамках поддержки цифрового равенства, позволяла устанавливать точки Wi-Fi в школах и общественных учреждениях, чтобы дети без интернета дома могли участвовать в учебном процессе.

Противники программы, в основном представители республиканского крыла, сочли её избыточной и «вредной». По их мнению, проект дублировал существующие меры поддержки и якобы ограничивал родительский контроль над онлайн-активностью детей.

Однако критики такого подхода заявляют об обратном: прекращение финансирования вряд ли снизит угрозы в интернете, но точно лишит тысячи учеников необходимого ресурса для учёбы и саморазвития. Как отмечают сторонники программы, в современных реалиях доступ к интернету — это не роскошь, а базовая потребность, без которой детям будет сложно выполнять домашние задания, общаться с преподавателями и готовиться к будущему.

Если законопроект будет одобрен президентом, Федеральная комиссия по связи (FCC) утратит полномочия на создание подобных инициатив в будущем. Это может привести к долгосрочному отставанию малообеспеченных школьников в образовательной сфере и усилит разрыв между социальными группами. В то время как в других странах, например, в России, программы устранения цифрового неравенства продолжают расширяться, американская система образования рискует шагнуть назад.