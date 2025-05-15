На выставке в парке «Патриот» концерн «Калашников» представил всесезонное обмундирование нового поколения для армии — ВКПО 3.2. Универсальная экипировка разработана с учётом климатических и боевых реалий, вплоть до температуры –35 °C.

Концерн «Калашников» впервые публично показал части перспективного комплекта экипировки для военнослужащих под названием «Новатор». Демонстрация прошла в парке «Патриот» в рамках масштабной выставки, посвящённой вооружению и военной технике.

Одним из ключевых компонентов стал новый комплект ВКПО 3.2, который, по сути, объединяет в себе сразу несколько костюмов — летний, демисезонный и зимний. Вместо прежней системы сменной формы здесь используется модульный подход: основной костюм можно дополнять утеплёнными или защитными слоями в зависимости от погоды и задач.

Ткань для базового костюма выбрана с учётом реальных условий службы — она эластичная, хорошо дышит и защищает от осадков. В мороз до –35 °C бойца согреет новая система утепления. А в дождь и ветер — мембранная оболочка, отводящая пар и задерживающая влагу снаружи.

Помимо основной одежды, комплект включает головные уборы, перчатки, а также элементы камуфляжа под разные типы ландшафта — например, вариант под пустынную местность. Предусмотрены и дополнительные элементы: флисовое бельё, спальные мешки, шарфы, панамы и другая экипировка, необходимая для длительного автономного пребывания на местности.

Комплект «Новатор» ещё не поступил в широкое серийное производство, но уже сейчас привлекает внимание как возможная основа для обновления экипировки российской армии.