Российский союз туриндустрии просит Госдуму не откладывать принятие закона о невозвратных гостиничных тарифах — бизнес теряет доходы, туристы срывают бронь в последний момент, а конкурентоспособность российских отелей стремительно падает.

Российский туристический рынок сталкивается с серьезной проблемой: гостиницы массово теряют деньги из-за возвратов брони в последний момент. Чтобы исправить ситуацию, Российский союз туриндустрии (РСТ) официально обратился к Госдуме с призывом ускорить принятие закона, позволяющего вводить невозвратные тарифы на гостиничные номера.

Проект закона уже прошёл первое чтение, но после заседания Совета Госдумы в марте дальнейшее рассмотрение документа было отложено на неопределённый срок. В условиях растущей фискальной нагрузки и обострения конкуренции с зарубежными отелями такая задержка бьёт по отечественному бизнесу.

Суть инициативы — дать гостиницам возможность предлагать два типа тарифа: классический, с возможностью отмены, и более дешёвый — невозвратный. Сейчас российские отельеры вынуждены держать цену на уровне, способную покрыть возможные отмены в любой момент — иногда даже в день заезда. Это делает экономическое планирование невозможным, особенно в межсезонье, когда загрузка и так нестабильна.

Ситуацию усугубляют и другие обстоятельства. С 2025 года гостиницы на УСН с доходом выше 60 млн рублей платят НДС, а также обязаны удерживать туристический сбор. Добавьте сюда обязательства по созданию безбарьерной среды для туристов с инвалидностью и рост ставки по кредитам — и становится ясно, почему индустрия бьёт тревогу.

Невозвратные тарифы — это не ущемление прав потребителей, а элемент цивилизованного рынка. Такая практика успешно работает в авиации, железнодорожных перевозках и у зарубежных отельеров. Гостю предлагают выбор: гибкость за полную стоимость или выгодный тариф с фиксированным условием.

В условиях восстановления выездного туризма и укрепления рубля российским гостиницам предстоит конкурировать с отелями в Турции, Грузии, ОАЭ и других странах. Если закон не будет принят в ближайшее время, риски потери доли внутреннего и въездного туризма становятся всё реальнее.