В Ярославле запущено первое в стране промышленное производство орхидей полного цикла.

Ярославль готовится стать цветочной столицей страны. В регионе открылось первое в России промышленное производство орхидей, полностью независимое от зарубежного посадочного материала. Это значит, что с 2025 года на прилавках россияне смогут увидеть больше «наших» цветов, а не дорогих и уставших от дороги заморских бутонов.

Проект реализован на площади 5 гектаров, инвестиции составили 2,5 млрд рублей. Что особенно важно — в теплицах используется преимущественно отечественное оборудование, а цикл выращивания — от лабораторного размножения до поставки в магазины — построен внутри страны. Это впервые на российском рынке.

Почему это важно? Импортные орхидеи едут в Россию по полтора месяца, проходят десятки рук и логистических цепочек. Из-за этого в магазине они стоят от 2 тысяч рублей и часто теряют товарный вид уже на полке. Ярославские орхидеи попадут к покупателю максимум через неделю после срезки — и по цене от 600 до 800 рублей оптом. В рознице — до 1200. Рынок давно ждал такую альтернативу.

Первые партии поступят в продажу уже летом 2025 года. Но планы амбициознее: идет подготовка к экспорту в Беларусь и другие страны СНГ. По словам губернатора Михаила Евраева, к 2027 году до 30% орхидей на российском рынке будут выращены в Ярославле. А это уже заявка на вхождение в международную игру.

По оценке маркетинговой группы «Текарт», 98% орхидей в России — импорт. Но времена меняются. Домашние растения становятся всё популярнее: они украшают не только квартиры, но и офисы, кафе, салоны. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова уверена — ярославский проект точно найдёт спрос.