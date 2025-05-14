Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Одной из главных проблем самолёта «Байкал» стали неверные расчёты подъёмной силы крыла
Проект легкомоторного самолета «Байкал» приостановлен: выяснилось, что разработчики ошиблись в расчетах подъемной силы крыла и длины полосы, а стоимость резко выросла.

Проект легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» оказался под угрозой из-за критических инженерных просчетов. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, разработчики не учли ключевые параметры — в том числе подъемную силу крыла и требуемую длину взлетно-посадочной полосы. Изначально рассчитывали на 600 метров, но теперь выяснилось, что самолету нужно вдвое больше — не менее 1200 метров.

Также неожиданно выросла стоимость авионики, из-за чего цена самого борта оказалась в два раза выше запланированной. По словам Трутнева, производитель — Уральский завод гражданской авиации — пытался оправдать это «непростыми характеристиками оборудования», но власти такой подход не устроил. В условиях ограниченного бюджета и необходимости развития малой авиации такие отклонения признаны недопустимыми.

Чиновник особо подчеркнул: просчет в аэродинамике недопустим при создании воздушного судна, которое должно работать на удаленных территориях, где короткие взлетные полосы — норма. Изначально предполагалось, что «Байкал» станет универсальной заменой для морально устаревшего Ан-2. Однако технические и экономические параметры модели теперь вызывают больше вопросов, чем решений.

На фоне этих проблем в правительстве обсуждают альтернативные варианты развития малой авиации — в том числе ремоторизацию тех же Ан-2. Окончательное решение по судьбе «Байкала» пока не принято, но проект уже официально поставлен на паузу.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #авиация
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В XDA рассказали о 6 популярных мифах о графике и производительности в видеоиграх
4
Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
3
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
11
Vivo X300 Pro Mini получит аккумулятор емкостью до 6800 мАч
+
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
1
Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение MH17
7
ASUS и PNY опубликовали характеристики и цены своих версий GeForce RTX 5060 до старта Computex 2025
+
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
2
Ugreen представила пауэрбанк PB532 емкостью 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
3
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
NBC News: США потратили $21 млн на перевозку мигрантов в Гуантанамо, где содержится 32 человека
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1
Путин озвучил условия возвращения западных компаний на российский рынок
6
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
На вооружение ВС РФ поступила новая малогабаритная крылатая ракета S8000 «Бандероль»
5
Флеш-картридж Mig Flash V2 может быть совместим с Nintendo Switch 2
+

Популярные статьи

В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
94
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
9
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
6
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
11
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
16
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
12
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
5
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
10
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
32

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
18:29
Его роняли просто часто ,в младенчестве
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель котов
18:29
ты не играбельный больной в нативе
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель драных котов
18:29
Да.конечно.
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель драных котов
18:29
ау кловун.все там играбельно елси не врубать ультра освещение на люменах.это любит делать клоун берниган,включает мыловарню по полной ,на экране все гавном залито .там карта просирает моей почти везед...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель котов
18:28
зачёт, будем вместе их драть, местных скотов на всех хватит )))))
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Алексей Кузнецов
18:28
Нашему падишаху разве что ослов учить говорить не обещают. А базы на луне, ядерные буксиры, мегапроцессоры - это легко, он глупенький, скушает.
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Китя.
18:27
Какие лучи не смеши. Просто в 1080р в нативе 6600 не играбельна. АУ
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
SekaZzZ34
18:27
Только вот если говорить об играх, там физикс нужен будет
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
Повелитель драных котов
18:26
без лучей конченых вполен норма.я же не клоун как шиз берниган чтобы ультра освещение врубать.она ровно и равна 3060 8 гиговой .которой у народа просто вагон и телега,а ты береги здоровье сеня.кредит ...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Сергей Гончар
18:25
Очень хитрая статья в первом мифе ничего не сказано про тестирование в каком разрешение, я вам точно могу сказать что игры тестируются в топовых видеокартах, но на каких настройках игры мне неизвестно...
В XDA рассказали о 6 популярных мифах о графике и производительности в видеоиграх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем