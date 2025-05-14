Проект легкомоторного самолета «Байкал» приостановлен: выяснилось, что разработчики ошиблись в расчетах подъемной силы крыла и длины полосы, а стоимость резко выросла.

Проект легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» оказался под угрозой из-за критических инженерных просчетов. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, разработчики не учли ключевые параметры — в том числе подъемную силу крыла и требуемую длину взлетно-посадочной полосы. Изначально рассчитывали на 600 метров, но теперь выяснилось, что самолету нужно вдвое больше — не менее 1200 метров.

Также неожиданно выросла стоимость авионики, из-за чего цена самого борта оказалась в два раза выше запланированной. По словам Трутнева, производитель — Уральский завод гражданской авиации — пытался оправдать это «непростыми характеристиками оборудования», но власти такой подход не устроил. В условиях ограниченного бюджета и необходимости развития малой авиации такие отклонения признаны недопустимыми.

Чиновник особо подчеркнул: просчет в аэродинамике недопустим при создании воздушного судна, которое должно работать на удаленных территориях, где короткие взлетные полосы — норма. Изначально предполагалось, что «Байкал» станет универсальной заменой для морально устаревшего Ан-2. Однако технические и экономические параметры модели теперь вызывают больше вопросов, чем решений.

На фоне этих проблем в правительстве обсуждают альтернативные варианты развития малой авиации — в том числе ремоторизацию тех же Ан-2. Окончательное решение по судьбе «Байкала» пока не принято, но проект уже официально поставлен на паузу.