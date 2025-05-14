После вспышки на Солнце потоки заряженных частиц у Земли выросли в 50 раз, но серьёзных последствий не ожидается.

Очередная мощная вспышка на Солнце спровоцировала всплеск активности заряженных частиц в околоземном пространстве. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, количество тяжёлых протонов вблизи нашей планеты увеличилось почти в 50 раз. Речь идёт о частицах с энергией свыше 10 МэВ, которые достигают Земли всего за час после выброса с поверхности светила.

Такие всплески — привычное явление в периоды активного Солнца, но, несмотря на внушительный рост потока, уровень радиации не превысил опасных значений. Сейчас значения постепенно снижаются, оставаясь выше нормы в 10–20 раз. По оценке специалистов, ситуация полностью стабилизируется к утру 15 мая и не потребует включения дополнительных мер защиты для спутников.

Тяжёлые заряженные частицы (ТЗЧ) могут оказывать влияние на чувствительную электронику на орбите, в том числе приборы связи, навигации и научные комплексы. В критических случаях принимаются меры экранирования, однако в этот раз уровень активности остался в рамках «жёлтой зоны» и не перешёл в «красный порог».

Угроза геомагнитной бури или полярных сияний в этот раз исключена. По прогнозам, выбросы солнечной плазмы не направлены в сторону Земли, и ближайшие сутки пройдут спокойно как для техники, так и для наземных наблюдателей.