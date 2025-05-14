На ExpoElectronica 2025 в Москве впервые показали российский генератор сигналов MaltAWG30 с частотой до 30 Гвыб/сек. Разработку «Мальт Систем» уже называют конкурентом Tektronix — устройство не только мощное, но и открытое для пользовательской настройки.

На выставке ExpoElectronica 2025 компания «Мальт Систем» представила новое устройство — первый в России генератор сигналов произвольной формы с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек. Это не просто альтернатива западным аналогам, а полноценный конкурент с рядом преимуществ. Новый прибор уже сравнивают с решениями Tektronix и Keysight, но с оговоркой: российская разработка предлагает куда большую гибкость в доработке программного обеспечения.

Прибор получил название MaltAWG30 и ориентирован на тестирование высокочастотной техники — от РЛС до оптоволоконных каналов связи и цифровых интерфейсов. Инженеры смогут формировать как стандартные сигналы, так и нестандартные шаблоны, включая непериодические или искажённые формы. Благодаря открытой архитектуре, пользователи смогут адаптировать софт под свои задачи без ограничений со стороны производителя.

Главное отличие от зарубежных решений — это доступность к «внутренностям»: инженеры не ограничены только штатными функциями. Производитель предлагает семь различных конфигураций, включая компактные OEM-модули и полноформатные многоканальные установки. Такое устройство может стать важным звеном в импортозамещении и даст толчок развитию отечественных высокочастотных технологий.

До сих пор подобные генераторы в России не производились, и отрасль была фактически привязана к импорту. Теперь ситуация может измениться — у разработчиков и производственников появился свой инструмент, не зависящий от санкционных ограничений.