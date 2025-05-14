Не прошёл медосмотр — останешься без прав: ГИБДД получит автоматический доступ к диагнозам

Уже в ближайшие годы водителей в России может ждать жёсткая проверка на здоровье. Госдума рассматривает законопроект, который позволит аннулировать водительские удостоверения на основании медицинских данных — без суда и лишней бюрократии.

Согласно инициативе, ГИБДД получит прямой доступ к информации о противопоказаниях, выявленных в ходе медосмотров. Если врач поставит диагноз, несовместимый с вождением, например, тяжёлое заболевание зрения или неврологическое расстройство, данные будут автоматически направлены в ГИБДД. Водительское удостоверение — аннулируется.

Причём если человек не явится на внеплановую проверку по направлению врача, права тоже аннулируют. Попытка сесть за руль с недействительным удостоверением обернётся штрафом до 15 000 рублей и эвакуацией машины на штрафстоянку. В утешение — справки станут электронными, и больше не придётся носить их в ГИБДД лично.

Если документ примут, новые правила заработают с 1 марта 2026 года. Внимание за здоровьем — не только ради себя, но и ради права водить.