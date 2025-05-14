Смартфон преподнёс сюрприз своему владельцу

Обычному смартфону зачастую достаточно пары минут в воде, чтобы уйти в небытие. Но у Google Pixel 8 — явно другое представление о выносливости.

Пользователь из Польши случайно оставил гаджет в работающей гидромассажной ванне с температурой около 45 °C… на четыре дня. Телефон не просто пережил погружение — он включился и продолжил работать без единого сбоя.

История началась с празднования Первомая в арендованных апартаментах. Владелец устройства, как он сам признался, находился «в приподнятом настроении» и потерял смартфон. Поиски ни к чему не привели и телефон сочли утерянным. Но спустя почти неделю хозяин квартиры прислал видео: Pixel 8 обнаружили на дне джакузи во время уборки. Смартфон всё это время находился в тёплой воде и не подавал признаков жизни.

Тем не менее, подключив устройство к зарядке, владелец с удивлением увидел логотип загрузки. Экран вывел изображение, корпус остался целым, а интерфейс работал без ошибок. Ни воды под стеклом, ни артефактов — как будто ничего и не было. Пользователь признался: теперь для него Pixel — синоним надёжности и «техно-переносимости».

Отметим что Pixel 8 не обладает полноценной влагозащитой IP68, однако прошёл этот впечатляющий «краш-тест».