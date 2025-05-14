Great Wall запустила единое приложение GWM для владельцев Haval, Tank, Ora и Wey. Пользователи получили виджеты для быстрого доступа к управлению машиной и обновлённый интерфейс.

Владельцы автомобилей Haval, Tank, Wey и Ora в России теперь могут управлять своими машинами через одно приложение. Новый цифровой сервис от «Хавейл Мотор Рус» — GWM — объединил функции дистанционного контроля, технической поддержки и даже общения с другими автолюбителями в одной системе. Программа уже доступна для смартфонов на Android и iOS.

Основной акцент сделан на удобство: с помощью GWM можно удалённо запускать двигатель, закрывать двери, открывать окна и включать климат-контроль. Виджеты позволяют вынести эти функции прямо на главный экран телефона. Машину также можно быстро найти на парковке — достаточно одного нажатия.

В интерфейсе приложения появился раздел с цифровым руководством по эксплуатации — E-Guide4. Он подгружается автоматически в зависимости от модели автомобиля. Все данные пользователей из предыдущих приложений (MY HAVAL, TANK и ORA&WEY) были перенесены автоматически, так что дополнительная регистрация не требуется.

По словам разработчиков, GWM создавался как универсальное решение для управления автомобилями брендов Great Wall в России. Помимо привычных функций, приложение в будущем получит расширенные опции диагностики и интеграцию с сервисными центрами. Совместимость гарантирована с Android 7.0 и iOS 13.0 и выше.



