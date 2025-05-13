КамАЗ начинает сворачивать линейку грузовиков К3, заменяя их на модели К5. Однако часть машин останется в производстве до 2028 года — альтернатив пока нет.

На заводах КамАЗа началась масштабная трансформация модельного ряда: компания сворачивает выпуск грузовиков с кабиной К3, которые служили основой российского автопрома с начала 2000-х. Постепенно их заменят более технологичные и комфортабельные машины линейки К5, рассчитанные на тяжёлые условия эксплуатации и ориентированные на полное импортозамещение.

Первым с конвейера уйдёт один из самых массовых самосвалов К3 — КамАЗ-6520. Его уже начали вытеснять обновлённые версии серии 6595, выпускаемые с разными колёсными формулами и грузовыми платформами. Это один из ключевых шагов в отказе от устаревших конструкций: новые грузовики собираются с высокой долей российских компонентов и уже прошли сертификацию.

Тем не менее полностью отказаться от К3 в ближайшие годы не планируется. Популярные модели вроде КамАЗ-43118 — особенно в армейской и спецтехнике — пока остаются без достойной замены в линейке К5. Более того, кабины прежнего образца будут производиться как минимум до 2028 года, чтобы не срывать государственные контракты и сохранить привычные решения для транспортных компаний.