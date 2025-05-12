Xiaomi представила недорогой беспроводной комплект клавиатуры и мыши — удобный дизайн, USB-донгл и цена $14.

Xiaomi представила новую бюджетную связку — беспроводной набор из клавиатуры и мыши под названием Wireless Keyboard and Mouse Set 3. Комплект ориентирован на повседневное использование и выделяется простым дизайном, лёгким весом и хорошей эргономикой. Новинка будет доступна в чёрном и белом цвете.

Полноразмерная клавиатура получила 104 кнопки с вогнутыми колпачками, 12 мультимедийных клавиш и отдельные индикаторы состояния (Num Lock, Caps Lock и другие). Символы нанесены лазером, что защищает их от стирания со временем. Устройство подключается через компактный USB-ресивер и использует стабильное 2,4 ГГц-соединение.

Мышь в наборе весит всего 45 граммов и разработана с учётом формы ладони — для комфорта при длительной работе. Сенсор с разрешением 1000 DPI справляется с большинством типов поверхностей. Подключение осуществляется тем же USB-донглом, что исключает лишние провода и адаптеры.

Продажи стартуют в Китае уже 14 мая. Комплект обойдётся покупателям всего в $14, а мышь можно приобрести отдельно за $5 — решение явно рассчитано на студентов, офисных работников и тех, кто просто хочет недорогую и удобную периферию.