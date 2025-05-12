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Водителей в России могут обязать сдавать анализы при проверке на опьянение
С 2025 года в России могут изменить порядок освидетельствования водителей: водителей обяжут проходить анализ на наркотики и психотропные вещества

В ближайшие месяцы правила освидетельствования автомобилистов на состояние опьянения могут серьёзно измениться. С 1 сентября 2025 года в России планируется ввести новую систему контроля, охватывающую не только стандартную проверку дыхания, но и более углублённую медицинскую диагностику.

Разработанный Минздравом законопроект предполагает, что при подозрении на употребление запрещённых веществ водителям предстоит сдавать анализ мочи — для выявления следов наркотиков и психоактивных веществ. Помимо этого, сохраняется обязательное участие врача и использование технических средств контроля, в том числе алкотестеров.

Для участников дорожно-транспортных происшествий, а также в случаях, когда есть симптомы сильного отравления, процедура станет обязательной, и будет включать забор биоматериалов на месте или в медицинских учреждениях.

Отказ от прохождения проверки, так же как и попытка манипулировать результатами, будет рассматриваться как полный отказ от медицинского освидетельствования. Это, как и прежде, повлечёт за собой серьёзные меры: штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Для водителей, уже лишённых прав или не имевших их вовсе, предусмотрен административный арест.

Если инициативу утвердят, она будет действовать до 2031 года. Закон направлен на снижение числа водителей, управляющих автомобилем в состоянии изменённого сознания, и должен усилить меры безопасности на дорогах.

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#новости #авто #минздрав россии
Источник: www1.ru
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