«Ростех» представил новую версию управляемого снаряда «Краснополь», который наводится по лазерному лучу и корректирует полёт в воздухе. Дальность — до 26 км, точность — до метра.

В арсенале российской артиллерии появилось оружие высокой точности нового поколения. В госкорпорации «Ростех» раскрыли подробности о снаряде «Краснополь» — управляемом боеприпасе, способном точно поражать цель на расстоянии до 26 километров. В отличие от старых артиллерийских снарядов, траектория которых после выстрела была неизменной, «Краснополь» способен на лету корректировать своё движение — благодаря системе наведения по лазерному лучу и встроенным аэродинамическим рулям.

Наведение происходит в связке с беспилотниками: БПЛА подсвечивают цель лазером, и снаряд буквально «видит» отражение — это позволяет точно поражать даже небольшие объекты. Такая система особенно эффективна на пересечённой местности и в условиях ограниченной видимости. Новейшая модификация — «Краснополь-М2» калибра 155 мм — разработана с прицелом на расширенные условия боевого применения, включая сильный ветер, ночь и плотную облачность.

Боеприпас может применяться на всех современных отечественных самоходных артиллерийских установках, включая «Коалицию-СВ», «Мсту-С» и «Мсту-СМ». Масса боевой части — около 8 кг, дальность — до 26 км, а точность наведения позволяет минимизировать разрушения вокруг цели. Комплекс способен одновременно работать по нескольким целям — это делает его особенно ценным в динамичных условиях боя.

Новая версия управляемого снаряда сочетает точность, мобильность и широкую совместимость с российскими артсистемами. В «Ростехе» отмечают, что такие боеприпасы становятся «хирургическим инструментом» артиллерии — когда не просто стреляют «по площади», а бьют строго по координатам.