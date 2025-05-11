Компания «Борус» представила гусеничный вездеход «Экстрим» с трансформируемым салоном, двигателем Lifan и комплектом для бездорожья. Модель готова к снегу, болотам и экспедициям.

Компания «Борус» показала новую модель гусеничного вездехода под названием «Экстрим». Машина рассчитана на самые суровые условия — она без труда справляется с болотистой местностью, глубоким снегом и другими типами бездорожья. Вездеход уже готов к реальному использованию, включая экспедиции, охотничьи выезды и автономные маршруты вдали от цивилизации.

«Экстрим» комплектуется двигателем Lifan, сочетающим достаточную мощность с надёжностью в тяжёлых условиях, а также двухступенчатой коробкой передач. Кабина вездехода трансформируется: в ней можно разложить спальное место, а удлинённый кузов позволяет удобно перевозить снаряжение. В базовой версии также предусмотрен отвал — например, для расчистки снега или грязи на маршруте.

Дополнительно можно оснастить вездеход экспедиционным багажником, рассекателем веток и другими аксессуарами, которые превращают его в полноценную платформу для автономных поездок. Такая машина ориентирована как на профессиональное применение — в лесничестве, поисково-спасательных службах и геологоразведке, — так и на энтузиастов активного отдыха, которым важно добираться туда, где нет ни дорог, ни связи.

«Экстрим» стал очередной попыткой создать в России утилитарный вездеход для реальных задач, а не для витрины. Пока речь идёт о серийной мелкосборке, но интерес к модели уже есть со стороны регионов, где обычный транспорт сдаётся перед погодой и рельефом.